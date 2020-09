VIDEO – L’Inter presenta Kolarov: “Quel tiro contro le leggi della fisica…”

Dopo il video già postato dall’Inter sui propri social nella giornata di ieri con la presentazione di Achraf Hakimi, quest’oggi è stata la volta di Aleksandar Kolarov. Il terzino serbo, lo ricordiamo, è stato prelevato dalla Roma per 1,5 milioni di euro più 500 mila euro legati ad obiettivi da raggiungere nel corso della stagione. Un rinforzo prezioso per Antonio Conte che potrà utilizzarlo sia come esterno a tutta fascia che come terzo centrale di difesa per dare un ricambio mancino ad Alessandro Bastoni.

Inter Media House, come in occasione di ogni nuovo acquisto, ha lanciato così questo video presentazione per Kolarov:

