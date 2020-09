TS – Inter, ad Appiano si entra nel vivo: doppie sedute per ritrovare condizione

In quanto club italiano ad aver chiuso nettamente più tardi degli altri la stagione, la nuova annata dell’Inter è iniziata comprensibilmente in ritardo. I calciatori nerazzurri, dopo aver svolto tutti i tamponi nella giornata di lunedì, hanno ripreso ufficialmente ad allenarsi a partire da martedì, in attesa dei nazionali rientrati adesso al gran completo. E proprio per questo motivo, infatti, la dirigenza interista ha chiesto e ottenuto in Lega – insieme all’Atalanta – il rinvio della prima giornata con il Benevento slittata dunque nello speciale infrasettimanale del 30 settembre.

Per recuperare il tempo perso, come riportato da Tuttosport, Antonio Conte ha ordinato doppie sedute ai suoi uomini. L’esordio assoluto in campionato è previsto per il 26 settembre in casa contro la Fiorentina e il tecnico leccese vorrà arrivare all’impegno con una condizione sicuramente accettabile. Per quanto riguarda i calciatori, buone notizie per Bastoni e de Vrij che dopo gli infortuni hanno ripreso a lavorare parzialmente con i compagni, mentre continua ad allenarsi ancora a parte Vecino rientrato dopo l’intervento al ginocchio sul finire della passata stagione.

