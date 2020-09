Mercato – Inter e Napoli nell’ombra per Acerbi: la Lazio prova a chiarire

Lavorando parecchio di diplomazia, la Lazio sta cercando di far rientrare il caso Acerbi all’interno dello spogliatoio. Pochi giorni fa, infatti, il centrale biancoceleste si era lasciato andare ad uno sfogo diretto alla società per via delle complicazioni emerse nelle trattative per il rinnovo. Il calciatore ha percepito una sorta di mancanza di rispetto nei suoi confronti per via del mancato riconoscimento economico richiesto in rapporto al suo peso specifico all’interno dello spogliatoio.

Acerbi, in quanto leader assoluto della difesa della Lazio, vorrebbe ricevere lo stesso trattamento che la società ha già riservato ad Immobile e Luis Alberto per i loro nuovi contratti. Secondo il Corriere dello Sport, però, anche Inter e Napoli – che si sono mosse nell’ombra del mercato – avrebbero influito a creare questo malumore verso i vertici biancocelesti. Ad ogni modo domani è previsto un incontro in cui verrà fatta chiarezza sul futuro del centrale e in cui il club tenterà di ricucire lo strappo degli ultimi giorni.

