L’Inter lavora per il futuro: piace un terzino francese classe 2003

Le attenzioni principali di tutta l‘Inter sono sul match di Champions League di domani contro il Salisburgo. Tuttavia Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno sempre un occhio rivolto al mercato. Secondo quanto riporta TMW, il club nerazzurro starebbe monitorando la situazione di Sekou Fofana, terzino francese classe 2003.

Di proprietà del Losanna, attualmente è in prestito all’Avranches, club che milita nel Championnat National, la terza serie francese. Finora Fofana ha disputato 10 gare in cui ha già messo a segno tre assist, giocando da terzino sinistro, ruolo che preferisce. È in grado però di ricoprire ogni ruolo in una difesa a 4, anche da centrale difensivo. Vent’anni, 178 cm ha già attirato l’attenzione di diversi club di Ligue 1. L’Inter lo ha visionato nell’ultima gara disputata in casa contro il Martigues, vinta 2-0 e lo farà anche nella sfida di oggi contro il Rouen.