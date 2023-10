Analisi TOTALE Inter-Salisburgo, segreti, Preview e Formazioni

1 di 4

L’ANALISI DI INTER-SALISBURGO

Mancano poche ore al terzo impegno in Champions League dell’Inter, che a San Siro attende il Salisburgo, mina vagante del girone D. Sfida cruciale per gli uomini di Inzaghi, che con una vittoria potrebbero lanciarsi in vetta, in base anche al risultato di Benfica-Real Sociedad.

La sfida del Giuseppe Meazza sarà diretta dall’arbitro olandese Francois Letexier e il calcio d’inizio sarà alle ore 18.45. Il match sarà trasmesso in chiaro da Sky Sport. Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

