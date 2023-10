Inzaghi coccola Sommer: “Bravo con i piedi, soddisfatti della scelta”

Uno dei temi di cui spesso si sente parlare nel mondo Inter è il confronto tra André Onana e Yann Sommer. Tutto ciò anche perché il camerunense sta facendo parecchio parlar di sé dopo un avvio tutt’altro che esaltante con il Manchester United. Dall’altra parte, sono diversi i tifosi interisti che lo rimpiangono e che non sono convinti del nuovo portiere svizzero.

Nella conferenza stampa tenutasi oggi, in vista della sfida contro il Salisburgo a San Siro, lo stesso Simone Inzaghi ha riposto a una domanda sull’ex Bayern Monaco: “Con Sommer sono rimasti gli stessi principi di gioco di prima. Lo abbiamo scelto anche per questo, perché con i piedi è bravissimo. Si sta inserendo nei nostri principi. Anche Onana non era lo stesso a settembre rispetto a maggio. Onana anche è cresciuto con il tempo. Sommer ha ottime qualità tecniche e sta capendo i nostri principi così come Audero. Siamo contenti della scelta fatta”.

Prima di tutto Sommer è stato scelto per le sue caratteristiche, tra cui la qualità nel gioco con i piedi, con cui Onana aveva ben abituato il tifo nerazzurro. Lo svizzero non sta certo sfigurando in questo, tenendo anche in considerazione, come detto dal mister, che il tempo è spesso amico in queste situazioni. La crescita del camerunense l’anno scorso è stata palese agli occhi di tutti, tanto da guadagnarsi la maglia da titolare. Va però detto che l’Onana di inizio stagione non era lo stesso della finale contro il Manchester City. Motivo per cui anche a Sommer va dato del tempo per inserirsi definitivamente considerando che è qui da pochi mesi. Nonostante ciò parliamo della miglior difesa della Serie A con appena 5 reti subite. Le stesse prese dal Milan nel Derby per intenderci.