TS – L’Inter fiuta l’affare Luiz Felipe: può arrivare a zero

Il centrale brasiliano è in scadenza ed è un fidato di Inzaghi

Come riporta Tuttosport, infatti, l'Inter fiuta l'affare di mercato. Il brasiliano è un fidato di Inzaghi: inoltre, a giugno ci saranno da fare delle valutazioni sui contratti di Kolarov, D'Ambrosio e Ranocchia (tutti in scadenza). Anche Luiz Felipe è in scadenza il prossimo giugno 2022 e sarebbe una pedina di livello per sostituire uno dei tre nerazzurri.