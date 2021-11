Panorama – Inter, trattativa Suning-PIF sospesa: a giugno attesi nuovi contatti

Secondo la testata, ci sarebbe stato un incontro pochi giorni fa

Arrivano notizie sul fronte Suning-PIF. Secondo Panorama, infatti, le due parti si sarebbero incontrate pochi giorni fa ma si sono mostrate ferme sulle proprie posizioni: in particolare, sulla valutazione del club nerazzurro. Non c'è spazio, quindi, per una trattativa. Almeno fino a oggi.