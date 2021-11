Inter, indiscrezione sulla seconda maglia 2022/23: c’è un precedente

Le prime immagini su una delle possibili divise della prossima stagione per la formazione nerazzurra

Sono uscite nelle ultime ore delle indiscrezioni che riguardano le tre divise che l' Inter potrebbe indossare la prossima stagione. Nonostante non vi siano ancora certezze su quello che sarà lo sponsor principale, dal momento che socios.com ha siglato con il club nerazzurro un contratto di un anno con opzione per il rinnovo, c'è chi ha provato ad ricostruire come potrebbero apparire le maglie interiste sulla base delle indiscrezioni raccolte.

Come spiegato sul canale Youtube 'Gol de Sergio', ad esempio, la seconda maglia dell'Inter per la stagione 2022/23 potrebbe ricordare in termini di colori la seconda maglia della stagione 2019/2020, vale a dire la prima di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Come immaginato da footyheadlines, il colore predominante dovrebbe essere il verde acqua sfumato in una prima versione (in alto) solamente con il bianco e in una seconda (in basso) invece anche con il nero.