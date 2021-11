Le immagini della probabile prima maglia dell’Inter per la stagione 2022/23

Le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo modello nerazzurro

Come si può vedere dalle immagini ricreate da Lacasacca sulla base delle indiscrezioni circolate sulla prima maglia dell'Inter 2022/23, il nerazzurro dovrebbe tornare nella sua versione più classica. Va detto che sia socios.com come sponsor principale che Nike come sponsor tecnico non sono stati ancora confermati, per cui si tratta di un modello del tutto in via di definizione. Dovesse avvicinarsi alla versione della prossima stagione, risulterebbe soprattutto innovativo per la parte superiore a collo alto, distante dal tradizionale colletto visto in altre maglie della storia nerazzurra.