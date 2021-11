Inter, sarà il giallo il colore predominante della terza maglia 2022/23?

Una versione che potrebbe ricordare molto quella della stagione 2015/16

Dopo le indiscrezioni circolate sulla prima e seconda maglia che l' Inter potrebbe indossare per la stagione 2022/23, a completare il kit nerazzurro ecco alcune immagini su quella che potrebbe essere la terza divisa della nuova annata. Secondo quanto riferito dal canale Youtube 'Gol de Sergio', la scelta potrebbe ricadere ancora una volta sul colore giallo come predominante, ricordando i modo pedissequo la terza maglia già utilizzata nella stagione 2015/16, quando sulla panchina interista sedeva Roberto Mancini:

La nuova versione chiaramente apporterà diverse modifiche, dal nuovo logo lanciato dall'Inter la scorsa stagione sino al main sponsor che certamente non sarà Pirelli e che potrebbe invece riconfermare socios.com per via dell'opzione di rinnovo presente nel contratto annuale siglato la scorsa estate. Alcuni rumor suggeriscono da tempo che lo stesso sponsor tecnico Nike sarebbe in bilico già dalla prossima estate e che prima o poi il club nerazzurro passerà nella mani di Adidas. Ad ogni modo vi presentiamo il possibile aspetto che potrebbe avere la terza maglia dell'Inter 2022/23 secondo footyheadlines: