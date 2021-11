VIDEO – “Ma l’hanno fatta davvero?!” Tier Maker maglie Inter con Magliofili

Non perdete l'ultimo video speciale sulle maglie storiche nerazzurre

Ospiti di Passione Inter in questo nuovo episodio sono Marco e Nadia della community di Magliofili. Seconda parte della nostra intervista, in cui ci siamo divertiti a commentare le maglie dell'Inter che hanno fatto la storia, in positivo ed in negativo. Siete d'accordo con i nostri pareri?