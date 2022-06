Inter, il Lukaku Bis non è solo un’operazione di mercato: ecco perché

Il ritorno, seppur, per ora, solo in prestito, di Romelu Lukaku all' Inter oltre che una grande sorpresa rischia di rivelarsi un terremoto positivo in casa nerazzurra. L'arrivo del colosso belga infatti non avrà risvolti solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello commerciale.

In primis c'è la questione immagine da evidenziare. Una mossa di mercato del genere, a certe cifre, è stata un vero capolavoro. E riportare a Milano un attaccante che in Serie A si è dimostrato dominante, non fa che mantenere vive le ambizioni di tutto l'ambiente, che può sperare di rimanere in lizza per trofei importanti. Da non sottovalutare poi anche il risvolto psicologico della concorrenza; pensavano tutti che l'Inter sarebbe stata smantellata invece, pur con la probabile cessione di Skriniar, rischia di uscirne più forte e profonda rispetto a prima. Secondo Corriere dello Sport poi, i primi effetti economici si starebbero già vedendo.