TS – Maksimovic sempre più lontano dal Napoli. L’Inter studia il colpo a parametro zero: i dettagli

Oltre agli impegni di campo, l’Inter continua a lavorare sul mercato. In questi giorni sembra scaldarsi l’asse Milano-Napoli e i nomi sul piatto sono diversi. Oltre all’affare Milik, infatti, per quanto riguarda la difesa un calciatore che piace ad Antonio Conte è Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con i partenopei nel giugno del 2021. Il centrale serbo percepisce al momento 1,2 milioni di euro e il rinnovo con il Napoli sembra essere sempre più lontano.

Per l’Inter potrebbe essere un’occasione di mercato a parametro zero, ma l’operazione resta ad oggi comunque difficile. Il suo agente Fali Ramadani, infatti, chiede 2,5 milioni di euro, praticamente il doppio di quello che guadagna oggi. Il difensore classe ’91 ha una grande esperienza in Serie A, avendo giocato 3 stagioni nel Torino e 5 al Napoli ed ora potrebbe aprirsi un nuovo scenario in ottica nerazzurra in vista della prossima estate.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<