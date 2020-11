TS – Inter, il Torino su Vecino: nell’affare può rientrare Izzo

Anche in questa stagione Matias Vecino è stato vittima dei troppi infortuni. L’ultima volta che il centrocampista uruguaiano è sceso in campo è nel pareggio (2-2) col Verona, gara che risale allo scorso luglio. Da lì, poi, l’operazione al ginocchio destro per risolvere una sofferenza meniscale.

All’intervento perfettamente riuscito, non ha però fatto seguito il rispetto della tabella di marcia. Si ipotizzava un recupero per il mese di novembre, ma le condizioni del 29enne sembrano essere lontane dal ritrovare la forma.

Per questo motivo l’Inter è pronta a cederlo, già a partire nel mercato di gennaio. Alla finestra c’è il Torino – prossimo avversario dei nerazzurri in campionato – che ha dimostrato forte interesse nel portarlo agli ordini di Marco Giampaolo, scrive TuttoSport. Per favorire l’affare, il club di Urbano Cairo è disposto ad inserire Armando Izzo, difensore gradito da Antonio Conte, e cercato diverse volte dalla società nerazzurra.

