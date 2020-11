Hakimi e Perisic rientrati a Milano, Sensi lavora ancora a parte. Conte attende il gruppo al completo: il punto

Domenica l’Inter torna in campo contro il Torino, dopo la pausa delle gare delle nazionali. Antonio Conte avrà pochi giorni a disposizione per preparare il match e spera di avere il gruppo al completo quanto prima. Al netto delle assenze forzate, come quelle di Kolarov e Brozovic positivi al Covid-19, in queste ore si attendono i recuperi dei calciatori che sono rientrati dall’estero.

Come riportato da Tuttosport, infatti, ieri pomeriggio sia Hakimi che Perisic sono stati sottoposti al tampone alla Pinetina e si attende l’esito del risultato: se negativo, potrebbero allenarsi in gruppo già da oggi. Gruppo che da domani dovrebbe tornare al completo con i rientri scaglionati degli altri reduci dalle nazionali, come Lautaro Martinez, Vidal e Sanchez, a cui ovviamente verranno fatti i test sanitari di rito.

Lavoro differenziato invece per Pinamonti, che ha svolto terapie alla caviglia destra dopo la contusione rimediata con l’U21. Anche Sensi ha svolto una seduta personalizzata e sta recuperando dal suo infortunio. E’ probabile che ancora oggi lavori a parte, prima di aggregarsi al gruppo domani.

