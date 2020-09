TS – L’Inter crede in Marcos Alonso: affare possibile in prestito

E’ stato lanciato dal primo minuto Marcos Alonso nel primo impegno stagionale del Chelsea in Premier League, vinto agevolmente per 1-3 contro il Brighton. Secondo quanto scritto questa mattina in edicola da Tuttosport, però, il suo impiego non va letto come un’indicazione di mercato, visto che il titolarissimo sulla corsia di sinistra sarà Chilwell una volta rientrato dall’infortunio e soprattutto considerato che l’esterno spagnolo resta ancora un nome in uscita da quelle parti.

L’Inter, dopo aver capito di poter arrivare all’ex Fiorentina con maggiore facilità rispetto ad Emerson Palmieri, ha immediatamente avviato i contatti. Sebbene i rapporti ancora tesissimi tra Antonio Conte e il suo ex Chelsea, l’operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito. Anche in questo caso, però, vige lo stesso ragionamento fatto per altri calciatori in diversi reparti: per acquistare lo spagnolo sarà necessario prima cedere gli altri esuberi e soprattutto – in quello stesso ruolo – liberare il brasiliano Dalbert.

