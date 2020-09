Le probabili formazioni di Inter-Lugano: esordio per Hakimi e Kolarov!

In vista della prossima stagione scenderà in campo questo pomeriggio la nuova Inter di Antonio Conte, impegnata nel primo test amichevole contro il Lugano al centro sportivo Suning. La gara verrà trasmessa in diretta TV da Sky (canale 202), mentre in streaming sarà possibile seguirla sia su Sky Go che sui canali social e sul sito ufficiale della società. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match (QUI tutte le info più dettagliate). Grande attesa per vedere in campo i nuovi acquisti, Aleksandar Kolarov ed Achraf Hakimi. Entrambi dovrebbero fare il loro esordio: il marocchino sicuramente dal primo minuto, mentre il serbo potrebbe partire titolare per poi alternarsi con Bastoni nel ruolo di centrale di sinistra. A centrocampo possibile test per Stefano Sensi come regista, con Brozovic che potrebbe rimanere a guardare. Sicuri esclusi, invece, Godin, Asamoah e Dalbert.

Le probabili formazioni di Inter-Lugano

Ecco quindi le probabili formazioni di Inter-Lugano:

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

LUGANO (3-5-2): Osigwe; Kecskes, Maric, Daprelà; Lavanchy, Macek, Custodio, Sabbatini, Guerrero; Gerndt, Lungoyi.

