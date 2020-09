Mercato – Confermata l’anticipazione di Passione Inter: Llorente in pole come vice Lukaku

In attesa di sbloccare diverse cessioni per consentire l’arrivo dei nuovi acquisti da tempo nel proprio mirino, l’Inter sta continuando a sondare il terreno sul tanto atteso vice Lukaku. Antonio Conte già la scorsa stagione aveva chiesto alla società un centravanti con quelle caratteristiche, inizialmente individuato nel profilo di Edin Dzeko. Le difficoltà per arrivare al centravanti bosniaco, però, avevano portato lo scorso inverno ad un repentino cambio di rotta su un calciatore dalle proprietà fisiche molto simili, vale a dire Olivier Giroud.

Come riferito da Tuttosport nell’edizione odierna, però, il francese non sembra più essere interessato al ruolo di quarta punta, considerato che l’Inter ha pure riscattato a titolo definitivo Alexis Sanchez. E’ più probabile a questo punto che il club nerazzurro torni su Fernando Llorente, come già anticipato dall’indiscrezione lanciata da Passione Inter nelle scorse settimane. Lo spagnolo è chiuso da Osimhen e Petagna al Napoli, ma soprattutto il suo contratto – in scadenza nel giugno 2021 – grava parecchio sui bilanci del club partenopeo. Che sia la migliore soluzione low cost per il mercato nerazzurro?

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<