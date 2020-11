TS – Inter, Marotta mette il Napoli nel mirino: 3 colpi a parametro zero

Nonostante la chiusura della finestra estiva del calciomercato da oltre un mese, l’Inter rimane sempre attiva con i suoi uomini e pronta ad approfittare di possibili occasioni low cost. In tal senso, come sottolineato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, va registrato l’interesse del club nerazzurro su tre calciatori del Napoli, in scadenza di contratto per il prossimo giugno e in questo momento totalmente distanti da possibili accordi con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il primo nome della lista di Beppe Marotta non può che essere quello di Arek Milik: il centravanti polacco, escluso da Gennaro Gattuso ad inizio stagione anche dalla lista valida per il campionato, andrà sicuramente via senza rinnovo. Il problema in questo caso è che il calciatore vorrebbe già lasciare Napoli a gennaio per non correre il rischio di rimanere fermo tutto l’anno e perdere la grande chance degli Europei con la sua Polonia. Ma l’Inter, va detto, sarebbe più che altro interessata per un colpo a costo zero per giugno.

Gli altri due nomi in elenco sono quelli di Hysaj e Maksimovic. Nel primo caso si parla di un interesse abbastanza tiepido, visto che l’Inter nel settore di destra è ben coperta con Hakimi, D’Ambrosio e Darmian. Per quanto riguarda il difensore serbo, invece, le chance potrebbero essere più alte. Anche perché Maksimovic conosce il sistema difensivo a tre uomini e potrebbe adattarsi bene alle richieste di Conte come terzo centrale di destra.

