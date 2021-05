TS – Tenere i titolari e ringiovanire le seconde linee: l’obiettivo dell’Inter. Da Agoume a Stankovic

La società nerazzurra vuole mantenere l'ossatura generale della rosa

La prossima sarà la terza stagione di Antonio Conte in nerazzurro e l'obiettivo del tecnico salentino, e quello della società, è quello di mantenere l'ossatura della rosa titolare, abbassando il monte ingaggi. Come riporta Tuttosport, l'intenzione dalle parti di Viale della Liberazione è quella di snellire il monte ingaggi dell'Inter con le vendite dei giocatori in esubero come Nainggolan e Joao Mario. La certezza di mercato è il ritorno di Dimarco a Milano per sostituire il partente Ashley Young ma ci sono grandi progetti anche per i giovani talenti in prestito.