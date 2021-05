TS – Promosso Filip Stankovic: sarà il terzo portiere dell’Inter

Sarà il sostituto del partente Padelli

Il trasferimento a fine stagione di Daniele Padelli all'Udinese ha lasciato un vuoto nel ruolo di terzo portiere dell'Inter. Come riporta Tuttosport, Filip Stankovic è pronto al grande salto. Infatti, sembra essere lui l'erede dell'estremo difensore ex Torino, diventando così il terzo portiere di riserva. Un traguardo importante per un ragazzo che, come il padre Dejan Stankovic, vorrà lasciare la sua impronta nella storia dei nerazzurri.