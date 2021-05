Amorim (all. Sporting): “La società e Joao hanno parlato ma non dipende tutto da noi”

Le parole del tecnico dello Sporting Lisbona sulla situazione di Joao Mario

La volontà di Joao Mario è quella di restare allo Sporting Lisbona: sarebbe una vendita importante per le casse dell'Inter ma non c'è ancora nulla di concluso. Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato della situazione dell'ex nerazzurro, uno dei giocatori che più stima in rosa, ai microfoni di Record. Queste sono state le parole del tecnico portoghese: "Joao Mario è stato un giocatore che ci ha dato molta fiducia ed esperienza. Non è un giocatore dello Sporting, faceva parte della rosa, ma adesso c'entrano tante cose."