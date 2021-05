C&F – Nuovi amministratori per Great Horizon: presto la chiusura con il fondo Oaktree?

Novità nella controllata che gestisce la trattativa

La prossime giornate saranno decisiva per capire quale sarà il futuro dell' Inter . Dovrebbero arrivare presto aggiornamenti riguardanti il finanziamento che darà fiato alle casse della proprietà: a gestire il tutto, stando a quanto riportato da Calcio&Finanza, sarà il controllante lussemburghese del club Great Horizon, a sua volta gestita da Zhang Jindong.

Da questo punto di vista sono arrivate alcune novità riguardanti proprio Great Horizon, che dalla testata sono considerate propedeutiche alla chiusura della trattativa con il fondo (Oaktree pare in pole). Sono stati infatti nominati due nuovi manager, Silvana Fernandez Retortillo e Qian Zhao, inserite come amministratrici di classe B. Le due si aggiungono nel board di Great Horizon a Chen Yan, manager di Suning, indicato come amministratore di Classe A.