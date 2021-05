L’iniziativa dell’Inter per riempire San Siro virtualmente: ecco l’I M Scudetto Ticket

Un'iniziativa per incentivare i tifosi a celebrare in modo responsabile

Sembrava potesse esserci la speranza per i tifosi dell' Inter di festeggiare lo scudetto a San Siro ma, purtroppo, non è arrivato il lascia passare e la partita contro l' Udinese , ultima giornata di campionato, sarà senza spettatori. Dalle parte di Viale Liberazione, però, è stata ideata un'iniziativa per avere vicino la tifoseria nonostante il divieto. É stato infatti lanciato il biglietto virtuale. Di seguito, il comunicato ufficiale dell'Inter:

"Sarà possibile riempire virtualmente San Siro grazie all’I M Scudetto Ticket che tutti tifosi potranno scaricare qui gratuitamente. L’iniziativa è realizzata in partnership con RDS, Official Radio dell’Inter, e si inserisce all’interno delle iniziative promosse dal Club nerazzurro per invitare i tifosi a festeggiare responsabilmente e in sicurezza", si legge."