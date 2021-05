La Nazione – La Fiorentina piomba su Sensi: l’Inter fissa il prezzo

Il centrocampista potrebbe lasciare Milano

Soltanto 20 presenze per un totale di 596 minuti in questa stagione per Stefano Sensi, con i continui problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità. I tifosi dell'Inter hanno ancora negli occhi le immagini del centrocampista che ha illuminato palcoscenici come San Siro ed il Camp Nou ma non solo. Resta però soltanto un ricordo.