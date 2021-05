CdS – Conte-Inter, avanti insieme? Perché sì e perché no: i dubbi verso il vertice con Zhang

Sono giorni decisivi per il futuro dell’Inter, nei prossimi giorni si terrà il tanto atteso incontro tra Conte e il presidente Steven Zhang che servirà a fare chiarezza sulle strategie future del club. Il tecnico nerazzurro dovrà decidere...

Come riportato dal Corriere dello Sport ci sono tanti motivi per farlo, a partire dall'ingaggio da 13 milioni di euro , anche perché sarebbe difficile trovare di meglio in giro ad oggi. La squadra è stata plasmata a sua immagine e somiglianza, la base c'è, si è creato un feeling speciale alla Pinetina e con la tifoseria e in Italia ora si può aprire un ciclo.

Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Come riporta il quotidiano romano, Conte non vuole che la sua Inter venga ridimensionata troppo e vuole che la sua Inter sia protagonista in Europa, dopo aver trionfato in Italia, per non ripetere quanto fatto ad esempio sulla panchina del Chelsea e rovinare il ricordo con un'annata non all'altezza. Toccherà a Zhang ora decidere.