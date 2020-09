Mercato – Inter, Darmian in e Ranocchia out: ecco i tempi tecnici delle due operazioni

Nonostante la frenata nella trattativa con il Genoa, Andrea Ranocchia resta un calciatore in uscita dall’Inter. Il difensore centrale è destinato comunque a trasferirsi in Liguria, così da liberare il posto per l’arrivo a Milano di Matteo Darmian. I due italiani si “scambieranno” il posto in nerazzurro, con Ranocchia in uscita e l’attuale calciatore del Parma in entrata. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la giornata di venerdì dovrebbe essere quella decisiva per la definizione di queste due operazioni di mercato.

L’Inter ha chiesto ancora qualche giorno sul fronte Ranocchia, perché nell’ottica della partita da disputare contro il Benevento non vuole rischiare di restare con la batteria di difensori troppo corta. Per quanto riguarda Darmian, invece, lo stesso ds del Parma Marcello Carli ha confermato che la sua avventura coi ducali è prossima alla conclusione.

