Serie A, focolaio Covid al Genoa: stop al campionato per 14 giorni? Spadafora: “Sentirò Dal Pino e Gravina”

Uno stop al campionato di Serie A per contenere il focolaio Covid esploso al Genoa? L’edizione online del Corriere della Sera lancia questa ipotesi, seguita dall’alternativa di fermare le partite che impegnano squadre con un alto numero di positivi (Genoa-Torino, appunto). L’idea, in questo caso, nasce per sfruttare l’assist della sosta per le nazionali calendarizzata per il prossimo weekend: interrompere ora il campionato, quindi, permetterebbe di dover rimandare un solo turno e, contemporaneamente, prevenire qualsiasi eventuale problema causato dal diffondersi del virus.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intanto, getta però acqua sul fuoco: “Non credo che ci siano ancora le condizioni per procedere così. La situazione, però, mi preoccupa molto: sentirò a riguardo Dal Pino e Gravina“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<