Sky Sports UK: “Il Chelsea accelera per Declan Rice. Il suo arrivo libera Kanté?”

N’Golo Kanté potrebbe essere sempre più in uscita dal Chelsea. Stando alle ultime di mercato riportate da Sky Sports UK, infatti, i Blues avrebbero deciso di accelerare definitivamente per Declan Rice, centrocampista del West Ham. Il suo acquisto è richiesto da tempo da Frank Lampard, che lo vuole per completare al 100% una rosa che è già stata rinforzata con tantissimi colpi in entrata (Werner, Havertz, Chilwell, Ziyech, Mendy, Thiago Silva, Sarr e Baxter). Il suo arrivo andrebbe di fatto ad intasare ulteriormente il reparto di centrocampo, costringendo il club londinese ad operare delle cessioni.

L’Inter, in questo senso, spera di sfruttare l'”assist” di Rice per centrare l’affondo decisivo su Kanté, nonostante sia necessaria almeno la cessione di un big per provarci. In Inghilterra affermano che sia complicato pensare ad un Chelsea che si priva del francese negli ultimi giorni di mercato, ma la pista non è ancora tramontata definitivamente. Antonio Conte continua a sperare e non vedrebbe l’ora di piazzare il classe 1991 al centro del suo progetto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<