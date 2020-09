Dalla Spagna As è sicuro: “Inter, Milan e Roma su Jovic. Real disposto all’addio in prestito”

Il futuro di Luka Jovic sembra essere sempre più lontano da Madrid. Stando a quanto riportato da As, infatti, l’attaccante serbo sarebbe nuovamente ai margini della rosa del Real, che sarebbe disposto a lasciarlo partire sul mercato. Attaccante classe 1997, nella scorsa stagione con la maglia dei Blancos è stato protagonista di soli due gol in 27 presenze tra Liga e Champions League, nonostante le ottime speranze generate dall’esperienza all’Eintracht Francoforte.

Stando al quotidiano spagnolo, anche Zinedine Zidane avrebbe aperto all’addio, addirittura in prestito. Lo stesso Zidane, poi, ne ha parlato brevemente in conferenza stampa: “Quando si perfeziona una cessione si prendono decisioni sia sportive che economiche. Ci sono tanti fattori in gioco. I calciatori per ora sono qui e si allenano bene, ed è questo quello che mi interessa. Se ci saranno cambiamenti, vedremo”, ha dichiarato Zizou. Sulle tracce del calciatore, sempre secondo i colleghi spagnoli, ci sarebbero Inter, Milan e Roma, con i giallorossi per ora in pole position.

