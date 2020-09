LIVE – Benevento-Inter, Conte: “Centrocampo più folto, ci permetterà di essere protetti da eventuali infortuni”

In vista di Benevento-Inter, recupero della prima giornata di Serie A in programma domani alle ore 18, Antonio Conte presenterà la gara in conferenza stampa. Alle ore 14 avrà inizio l’incontro con i giornalisti, tra i quali sarà presenti anche un inviato di PassioneInter. Grande attesa per le risposte che il tecnico potrà fornire in merito al mercato ed alle scelte di formazione per domani sera. Potrete seguire come sempre tutte le parole dell’allenatore in diretta nella cronaca testuale di PassioneInter che trovate qui di seguito.

Benevento- “Ci aspettiamo una partita tosta sotto tutti i punti di vista, perché il Benevento ha fatto anche una Serie B importante vincendola con tante giornate d’anticipo. Hanno un allenatore che è stato mio compagni di squadra per tanti anni, lo conosco bene anche per quello che riesce a dare alla squadra. Sono contento per Pippo e per quello che sta facendo. Contro la Samp hanno dimostrato di avere carattere, vincendo con merito in rimonta”.

Inter vicina alla sua idea – “Rispetto all’anno scorso sono andati via alcuni calciatori ed altri sono arrivati, rientrando da dei prestiti. Numericamente, soprattutto in mezzo al campo, rispetto alla scorsa stagione siamo di più e potremo assorbire meglio eventuali infortuni. L’anno scorso Sensi ha avuto tanti problemi, qualcuno anche Barella e Gagliardini. Oggi, invece, numericamente siamo più protetti e questo è importante in una stagione anomala con tantissime gare ravvicinate. Mi auguro più fortuna rispetto al passato, da questo punto di vista”.

5 sostituzioni – “Non voglio entrare in questa polemica, anche perché so che spesso le mie parole vengono strumentalizzate. Ci sono regolamenti e persone che li decidono, noi ci dobbiamo adeguare così come abbiamo fatto nel post-lockdown”.

PREMI F5 PER AGGIORNARE

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<