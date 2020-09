Carta (ds Cagliari): “Nainggolan? Trattativa da ultimi giorni di mercato. Ma c’è una difficoltà chiara”

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Matteo Tramoni e Alessandro Tripaldelli, il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda Radja Nainggolan. Il belga, per ora, è tornato a disposizione di Antonio Conte all’Inter ma non è un mistero che in casa rossoblu stiano lavorando assiduamente per provare a riportarlo in Sardegna. Ecco le parole del dirigente.

“Per quel che riguarda Nainggolan mi ripeto, è una trattativa che non dipende da noi. Se dovesse venire sarebbe un valore aggiunto, ma probabilmente sarà un affare realizzabile solo a fine mercato. La difficoltà è che noi non possiamo definire la trattativa perché non è solo in mano nostra. Stiamo cercando di costruire la squadra ma i nostri obiettivi lo sono anche delle altre squadre, quindi ci aspettiamo una settimana dura”, ha dichiarato Carta.

