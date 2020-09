UFFICIALE – Benevento-Inter, cambia il direttore di gara: niente Fourneau, arbitra Piccinini

Dopo un primo annuncio con la direzione di gara affidata a Fourneau, l’AIA ha deciso di cambiare le carte in tavola: Benevento-Inter, dunque, sarà arbitrata da Marco Piccinini. L’arbitro 37enne di Forlì vanta 5 precedenti con i giallorossi, con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta; con l’Inter, invece, nessun precedente.

In compenso, Piccinini ha diretto due partite dell’Inter Primavera: in quelle due occasioni, per i nerazzurri sono arrivate 1 vittoria ed 1 sconfitta. Cambia anche il quarto uomo: da La Penna a Marinelli. Il motivo? Come sottolineato da Luca Marelli, sia Fourneau che La Penna erano presenti al San Paolo per Napoli-Genoa, nelle cui fila sono stati trovati 14 positivi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<