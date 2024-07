Inter, si sblocca il mercato: ritorno clamoroso dell’attaccante

Uno dei grandi nodi di mercato dell’estate dell’Inter è sicuramente legato al futuro del reparto offensivo. I nerazzurri vorrebbero mettere a segno un altro colpo importante, ma hanno prima bisogno di cedere. E uno dei principali indiziati all’addio è Joaquin Correa.

Tornato dal deludente prestito al Marsiglia, l’argentino è destinato a lasciare il club nerazzurro, ma trovare una nuova squadra si sta rivelando più difficile del previsto. In queste ore, però, potrebbero arrivare novità importanti. Come riportato da calciomercato.com, infatti, gli agenti starebbero lavorando con impegno e ci sarebbe un appiglio per un suo possibile ritorno alla Lazio.

Il Tucu sarebbe l’alternativa dei biancocelesti al primo obiettivo di mercato: Armand Laurienté. L’ostacolo per il francese sono le altre richieste del Sassuolo. Pertanto, la pista Correa potrebbe prendere sempre più piede.