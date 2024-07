Gazzetta – Mercato bloccato in attacco: la reazione di Inzaghi

L’attenzione dela dirigenza dell’Inter è rivolta quasi esclusivamente alla ricerca di un difensore, con Marotta che negli scorsi giorni ha negato qualsiasi trattativa per Albert Gudmundsson. In effetti, al momento attuale, non è pensabile che i nerazzurri intervengano nel reparto offensivo.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il mercato in attacco dell’Inter è attualmente bloccato dalle mancate cessioni. L’AEK Atene non ha approfondito il discorso per Joaquin Correa, mentre per Valentin Carboni non sono arrivate offerte concrete, così come per Marko Arnautovic.

Se nessuno parte, i nerazzurri non possono programmare un altro investimento. La sensazione ad oggi, come scrive sempre la Rosea, è che la reazione di Inzaghi a questa situazione non sarebbe poi troppo negativa: al tecnico potrebbe andrebbe bene il mantenimento della situazione attuale.