Correa, le squadre si defilano: “Soluzione alla Sanchez”

Il futuro di Joaquin Correa è uno dei nodi da sciogliere in casa Inter entro la fine del mercato. L’argentino è rientrato dal prestito al Marsiglia, ma è fuori dal progetto tecnico nerazzurro. L’obiettivo, dunque, è trovare una squadra a cui cederlo.

Tuttavia, a un anno dalla scadenza del suo contratto, trovare una sistemazione al Tucu non sembra essere così semplice. Nelle scorse settimane sembrava essersi fatto avanti l’AEK Atene e si era vociferato anche di un interesse del River Plate. Entrambe le ipotesi, però, sembrano essere sfumate, con i due club che si sarebbero defilati.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come l’Inter stia valutando una nuova opzione per Correa: la rescissione consensuale con buonuscita. Una strada già percorsa in passato con Alexis Sanchez, il quale incassò una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, e che potrebbe essere ripercorsa con l’argentino, in caso di mancata cessione.