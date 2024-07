Nuove pretendenti per Gudmundsson: “L’Inter rimane vigile”

Albert Gudmundsson è il sogno proibitio del mercato dell’Inter. “Proibito” perché, al momento attuale, i nerazzurri non possono fiondarsi sull’attaccante del Genoa, a meno di cessioni che liberino spazio nel reparto offensivo nerazzurro.

L’islandese, però, è ancora nel mirino dei nerazzurri, nonostante le smentite di rito di Marotta. Lo riporta Sportitalia, che sottolinea come l’Inter sia ancora vigile per Gudmundsson, che nel frattempo è tornato a suscitare il vivo interesse della Fiorentina, che aveva già provato a prenderlo a gennaio.

Non solo: sul giocatore, infatti, sembrerebbe esserci anche lo Stoccarda, che avrebbe già mosso i primi passi per portarlo in Bundesliga. Lo riporta Gianluca Di Marzio.