La nuova maglia “storica” fa ricca l’Inter: “Incasso RECORD”

Nella giornata di ieri, l’Inter ha presentato la maglia per la nuova stagione. Una divisa dal design molto particolare, ma soprattutto “storica” per via delle due stelle che, per la prima volta, campeggiano sopra lo stemma nerazzurro, dopo la conquista del 20° Scudetto.

Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ripone grandi ambizioni nei confronti di questa maglia, che, secondo le stime, dovrebbe garantire un incasso da record. Infatti, la stima è di circa 200mila unità vendute, per un ritorno economico che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.