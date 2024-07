Il Marsiglia punta su Carboni. Dalla Francia: “La cifra è esorbitante”

Il mercato dell’Inter in attacco è in una fase di stallo e potrebbe anche essersi concluso, a meno che non si sblocchino alcune possibili cessioni. Tra queste, quella che potrebbe essere più remunerativa e in grado di aprire a un nuovo investimento, riguarda Valentin Carboni.

Il talento argentino piace al Marsiglia, che lo vuole rinforzare la rosa con il suo arrivo, come riportato da L’Equipe. Tuttavia, la cifra di 30 milioni di euro richiesta dall’Inter viene definita esorbitante. I francesi, tuttavia, sarebbero molto interessati e per questo vorrebbero trovare una soluzione in tempi brevi.

L’ipotesi, allora, potrebbe essere quella di un prestito con delle condizioni un po’ più flessibili e delle clausole in grado di alleggerire il peso economico dell’operazione, che, al tempo stesso, possano accontentare entrambe le parti.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Carboni permetterebbe all’Inter di avere il tesoretto economico necessario per tentare l’assalto a Gudmundsson. Tuttavia, il club nerazzurro è consapevole del potenziale enorme del classe e, per questo motivo, non è certo intenzionata a svenderlo. La cessione dell’argentino deve essere molto remunerativa e permettere un investimento corposo.