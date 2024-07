Romano SMENTISCE: “Niente accordo con il giocatore”

Il mercato dell’Inter è già stato ampiamente definito nei mesi e nelle settimane precedenti, con ancora solo poche operazioni rimaste da portare a compimento. Una di queste riguarda, l’acquisto del difensore centrale. E in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Nelle ultime ore si era parlato del sì del giocatore polacco al trasferimento in nerazzurro, ma la realtà sembrerebbe diversa. Infatti, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, non ci sarebbe nessun accordo tra l’Inter e Kiwior, con i nerazzurri che non avrebbero avuto alcun approccio con il difensore.

La posizione dell’Arsenal in merito rimane chiara: c’è l’apertura alla cessione del polacco, ma solo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito ma con clausola di riscatto obbligatoria. In sostanza, per l’Inter ci sarebbe ancora molto lavoro da fare per arrivare a Kiwior.