C’è il sì all’Inter. Ora serve l’accordo: “Valutazione da 25 milioni”

Manca solo un tassello (almeno per ora) e l’Inter avrà completato il suo mercato estivo. L’obiettivo è chiaro da tempo: aggiungere un difensore centrale, in grado di svolgere il ruolo di vice-Bastoni. E l’investimento deve seguire le perentorie linee guida di Oaktree: un giovane di prospettiva per il futuro.

L’identikit stilato dalla dirigenza nerazzurra porta al nome di Jakub Kiwior. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il polacco avrebbe detto sì al trasferimento all’Inter. Il problema sarebbe trovare un accordo con l’Arsenal, in procinto di acquistare Calafiori.

Proprio l’arrivo del difensore italiano, che toglierebbe tanto spazio a Kiwior, potrebbe convincere i Gunners ad aprire all’ipotesi del prestito, fino a oggi rifiutata, visto l’investimento da 25 milioni di euro di un anno e mezzo fa, che è ancora ritenuta la valutazione del polacco.

In casa nerazzurra, però, c’è la convinzione che con il passare delle settimane il no potrebbe diventare un’apertura al prestito, con anche le condizioni per il diritto di riscatto. L’Inter attende nuovi sviluppi.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non ha fretta per l’acquisto del difensore, vista la consapevolezza che l’affare Kiwior, in particolare, potrebbe sbloccarsi proprio grazie alla calma e all’attesa. Il polacco rappresenterebbe un investimento di alto livello, gradito alla società e in grado di dare un ricambio a Bastoni, ma di fornire anche una possibile alternativa alla coppia centrale Acerbi-De Vrij.