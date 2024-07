Dumfries accetta la proposta: c’è la data per la firma

Dopo diversi mesi di tira e molla, la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries è ormai vicina alla sua conclusione. L’attuale contratto dell’olandese è in scadenza nel 2025, ma ormai non sembrano esserci più ostacoli per un nuovo accordo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche se solo verbale, l’intesa tra le parti è già arrivata: prolungamento da 4 milioni di euro a stagione. Resta da decidere la durata del nuovo, se fino al 2027 o fino al 2028.

La firma, in ogni caso, dovrebbe arrivare a breve, con l’incontro decisivo fissato per il rientro dalle vacanze dello stesso Dumfries. L’olandese tornerà a Milano il 3 agosto e, a quel punto, sarà ricevuto in sede per le formalità di rito, prima di ufficializzare il rinnovo.