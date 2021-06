Da Radu a Sanchez e Pinamonti, l’Inter ha un’intera squadra sul mercato: ecco l’11

L'Inter può raccogliere un importante tesoretto dagli esuberi

Steven Zhang lo ha ribadito: l'Inter dovrà chiudere il mercato con un attivo di 70 milioni di euro e ridurre del 15% il monte ingaggi. In attesa di capire quale sarà il destino di Hakimi, nel mirino del Psg, la dirigenza nerazzurra dovrà piazzare in uscita tutti quegli esuberi che potrebbero fare comodo alle casse dell'Inter e alleggerire il monte ingaggi.

L'Inter ha 11 titolare effettivo da schierare... sul mercato, come riportato dal Corriere dello Sport.Radu, chiuso da Handanovic, in porta: difesa a 4 con Lazaro e Dalbert terzini, Pirola e Vanheusden centrali di difesa. In mediana Vidal e Nainggolan con i loro ingaggi pesanti, sugli esterni Hakimi (Joao Mario) e Perisic: in attacco Sanchez-Pinamonti.