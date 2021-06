Da Brozovic e Barella a Lautaro e de Vrij: le ultime sui rinnovi. Dirigenza tutta blindata

Giocatori ma non solo, a settembre sarà il turno anche di Marotta, Baccin e Ausilio

Non solo cessioni, la dirigenza dell'Inter è al lavoro anche per blindare i suoi gioielli sul mercato . A partire da Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo quello di Bastoni, il rinnovo del croato è una delle priorità in casa nerazzurra. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, Marotta è pronto ad offrire un prolungamento fino al 2024 da 4-4,5 milioni di euro.

Poi toccherà a Lautaro Martinez: il suo agente, Camano, è in costante contatto con l'Inter anche per la questione Hakimi e potrebbe rialzare la richiesta dopo l'interessamento dell'Atletico Madrid per il Toro. Per Barella i discorsi sono rimandati alla prossima stagione, occhio piuttosto a De Vrij: Raiola si aspetta un nuovo contratto, l'Inter non ha fretta.