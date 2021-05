GdS – Inter, offerte per Skriniar e de Vrij: Milenkovic il primo obiettivo

Il difensore serbo sulla lista dei preferiti di Marotta e Ausilio

Primi movimenti di mercato in casa Inter in vista della futura costruzione della squadra. In attesa del vertice di fine stagione dove Steven Zhang spiegherà nel dettaglio la situazione economica ed i margini di manovra sul mercato ad Antonio Conte, i dirigenti hanno già fatto un primo punto della situazione. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'abbassamento forzato dei costi potrebbe infatti portare ad alcuni sacrifici in uscita. In difesa, ad esempio, Skriniar e de Vrij hanno diverse offerte e ,qualora dovessero risultare convincenti, il club non si opporrebbe ad una partenza.