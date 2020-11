Mercato – Inter, sempre più concorrenza su Milik: due inglesi fanno sul serio

Arek Milik ha immediatamente raccolto il monito lanciato dalla Federazione Polacca nei suoi confronti pochi giorni fa e sta cercando una nuova squadra, in seguito alle parole rilasciate dal presidente Boniek in cui consigliava al ragazzo di trovare al più presto un altro club in cui giocare per non rischiare di perdersi gli Europei dell’estate 2021. Come sappiamo, infatti, il calciatore è rimasto fuori sia dalla lista campionato che da quella per la Champions League lo scorso ottobre, come segnale di rottura definitiva da parte del club.

Il suo contratto andrà in scadenza il prossimo giugno e proprio per questo motivo il prezzo fissato per il suo cartellino potrebbe farlo diventare una grande occasione di mercato. In Italia, l’Inter sarebbe il club più interessato per averlo come vice Lukaku all’interno della propria rosa. Ma attenzione anche alle sirene inglesi dove, secondo il The Sun, l’Everton di Carlo Ancelotti starebbe già preparando un’offerta da 11 milioni di euro. E attenzione anche Tottenham su Milik dopo i contatti già avviati nei mesi scorsi.

