Nazionali – Pericolo scampato per l’Inter: Hakimi regolarmente in campo con il Marocco

Pericolo scampato per l’Inter che temeva di poter perdere Achraf Hakimi per infortunio. L’esterno nerazzurro, infatti, è stato regolarmente schierato dal primo minuto nel corso del match appena iniziato tra Marocco e Repubblica Centraficana. Effettivamente, nel primo match giocato tra le due selezioni lo scorso venerdì, dopo essere andato a segno nella larga vittoria dei Lions, l’ex Real Madrid era stato costretto ad uscire a seguito di una forte contusione.

Per fortuna, come dimostrato dalla sua presenza in campo nella sfida iniziata da pochi minuti, non si è trattato di nulla di grave. Una buona notizia per Antonio Conte che a partire dai prossimi giorni potrà riabbracciare nuovamente il calciatore ad Appiano Gentile ed averlo a disposizione in vista dell’impegno casalingo di domenica contro il Torino. Anche se, stando alle ultime di formazione, potrebbe essere Matteo Darmian il favorito sulla fascia destra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<