Mercato – Non cala l’interesse per Milik per gennaio: va in scadenza, ma il Napoli non si smuove sul prezzo

La crisi economica da coronavirus sarà un naturale – e globale – calmieratore dei prezzi in tutto il mondo, almeno per quanto riguarda l’economia che a noi qui interessa, quella del calcio e del calciomercato: anche se, tuttavia, questa legge potrebbe non valere sempre, o perlomeno non per tutti. Chiedere in casa Napoli per credere, bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis per Arek Milik per certificare un’opinione che non è nostra, ma è più una notizia che parte in serata da Sky Sport e che rimbalza da calciomercato.com, e che va a ricalcare un quadro in parte già noto dalle scorse settimane.

La notizia, il punto, è che l’Inter è interessata a Milik. Lo era già la scorsa estate, lo è già da diversi mesi, non è un mistero: non è un mistero, insomma, il gradimento del club nerazzurro per l’attaccante polacco del Napoli, che va in scadenza con i partenopei il 30 giugno 2021 e che molto probabilmente non rinnoverà il proprio contratto. Da gennaio, di norma, Milik potrebbe accordarsi con chiunque in vista della prossima stagione: ma è proprio per gennaio che l’Inter lo vuole, ed è proprio per cederlo a gennaio che il Napoli non pare intenzionato a fare sconti. De Laurentiis non si smuove dalla richiesta di 15 milioni di euro per portarlo via da Napoli, prendere o lasciare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<