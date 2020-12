Social – Sensi corre verso la sfida contro lo Shakhtar e carica l’ambiente: “Ready to go”

Ready to go, pronti per andare, Stefano Sensi scalda i motori per la sfida decisiva di domani contro lo Shakhtar Donetsk, nella quale l’Inter si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, Real Madrid permettendo: e il centrocampista italiano attende con ansia, pronto a certificare il proprio rientro e pronto a tenere in bilico sino all’ultimo un ballottaggio con Eriksen in un centrocampo – quello dei nerazzurri – allo stato attuale più tappezzato che mai. E, certo, anche se il danese è in vantaggio sul collega italiano, Sensi si carica su Instagram e spera di poter accelerare il più possibile le tappe del suo pieno recupero.

Il centrocampista ex Sassuolo, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell’ultima sessione di allenamento in vista della partita contro lo Shakhtar, e la didascalia è proprio la frase con cui abbiamo aperto l’articolo: “Ready to go”. Pronti per andare: la destinazione, ecco, quella rimane ignota. Le risposte, del resto, le potremo raccogliere solo dopo il responso del campo.

